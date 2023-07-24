Глава МВД Белоруссии встретился с представителями ЧВК «Вагнер»

Глава МВД Белоруссии Иван Кубраков встретился с представителями ЧВК «Вагнер», на встрече обсуждалось взаимодействие с ЧВК, ее участники «выработали четкий план действий». Во встрече также принимали участие руководители спецподразделений ведомства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

«На повестку дня были вынесены вопросы взаимодействия с частной военной компанией и обучения наших бойцов ее инструкторами. Стороны выработали четкий план действий, обменялись мнениями об использовании некоторых видов оснащения»,— говорится в сообщении МВД Белоруссии.

Министр упомянул непростую ситуацию у границ Белоруссии. По словам Ивана Кубракова, практический опыт ЧВК в этой связи имеет огромное значение. Обучение белорусских военных бойцами ЧВК «Вагнер» началось в середине июля.

23 июня бойцы ЧВК «Вагнер» начали «марш справедливости» на Москву. 24 июня ситуацию удалось разрешить при посредничестве президента Белоруссии Александра Лукашенко. Было условлено, что основатель «Вагнера» Евгений Пригожин освобождается от уголовного преследования и уезжает в Белоруссию. 29 июня в Кремле состоялась встреча президента РФ Владимира Путина с господином Пригожиным и другими представителями ЧВК.

19 июля структура Евгения Пригожина зарегистрировала в Белоруссии компанию по управлению недвижимостью ООО «Конкорд Менеджмент и Консалтинг». Находящийся в эти дни в России господин Лукашенко рассказал господину Путину, как обстоят дела у находящихся в его стране вагнеровцев.

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Мария Федотова