Началось обучение белорусских военных бойцами ЧВК «Вагнер»

Бойцы ЧВК «Вагнер» начали проводить занятия по военным дисциплинам в качестве инструкторов в лагере под Осиповичами в Белоруссии. Об этом сообщил телеканал при Минобороны Белоруссии «ВоенТВ».

Согласно сюжету телеканала, в роли обучаемых — военнообязанные подразделения территориальной обороны. Бойцы ЧВК «Вагнер» делятся с подразделениями своим боевым опытом, учат солдат навыкам тактической стрельбы и перемещения на поле боя, а также проводят инженерную и медицинскую подготовку. «Занятия построены только на личном опыте и разборе реальных боевых ситуаций»,— сообщает телеведущая.

«Это очень интересно слушать. Конечно, они побывали в боевых действиях, это несомненно очень полезный опыт для нашей белорусской армии, так как мы в военных действиях с начала Афганской войны не участвовали»,— рассказывает один из военнообязанных.

Большинство военнообязанных, участвующих в учениях, родом из Солигорского района, где и прошла первая часть их военных сборов. В сюжете уточняется, что подразделения территориальных войск применяются для охраны участков государственной границы, а также для защиты важных объектов региона — предприятий, заводов, электростанций, водоканалов.

7 июля помощник министра обороны Белоруссии Леонид Касинский сообщил агентству БЕЛТА, что в лагере под Осиповичами нет бойцов ЧВК «Вагнер». По его словам, представители военной компании пока не приезжали в лагерь и не знакомились с возможным местом размещения. Палаточный лагерь способен вместить около 5 тыс. человек. В лагере также возможно размещение военной техники.

6 июня в ходе встречи с журналистами президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал о предложении размещать бойцов ЧВК Вагнер в бывших военных городках, которые использовались в советское время. При этом господин Лукашенко отметил, что у руководителей ЧВК «Вагнер» «другое видение по их размещению». Он добавил, что в настоящее время вопрос передислокации и размещения ЧВК «Вагнер» в Белоруссии остается нерешенным, так как зависит «от решения российской стороны и самих вагнеровцев».

Полина Мотызлевская