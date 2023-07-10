Песков подтвердил встречу Путина с Пригожиным 29 июня в Кремле

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что 29 июня, спустя пять дней после мятежа, глава ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин встретился с Владимиром Путиным. Встреча прошла в Кремле и длилась около трех часов. В ней участвовали 35 человек, в том числе командиры отрядов ЧВК.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Евгений Пригожин

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Евгений Пригожин

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

«Действительно, президент имел такую встречу. Он пригласил на нее 35 человек. Всех командиров отрядов и руководство компании. Включая самого Пригожина. Эта встреча состоялась в Кремле 29 июня. Длилась она почти три часа»,— сообщил на брифинге Дмитрий Песков. Он не стал раскрывать подробности встречи, но кратко обозначил затронутые на ней темы.

«Единственное, что мы можем сказать,— то, что президент дал оценку действий компании на фронте в ходе СВО, а также дал свою оценку событий 24 июня»,— сказал пресс-секретарь президента. Командиры «Вагнера» также изложили свою версию произошедшего. По словам Дмитрия Пескова, президент предложил представителям ЧВК варианты трудоустройства «Сами командиры изложили свою версию произошедшего. Они акцентировали, что являются убежденными сторонниками и солдатами главы государства и верховного главнокомандующего. Они также сказали, что готовы дальше сражаться за Родину»,— добавил господин Песков.

Ранее о такой встрече писала французская газета Liberation. Как сообщало издание со ссылкой на данные западных спецслужб, на встрече также присутствовали глава Росгвардии Виктор Золотов и глава Службы внешней разведки Сергей Нарышкин. В конце июня российские СМИ также сообщали о возвращении в Россию господина Пригожина. 29 июня Дмитрий Песков говорил, что ему неизвестно, где в настоящее время находится Евгений Пригожин. По его словам, российские власти не отслеживают данные о господине Пригожине и не намерены этого делать.

23 июня глава ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин объявил о «марше справедливости» на Москву. Российские власти расценили это как вооруженный мятеж. Ситуация разрядилась после переговоров при участии президента Белоруссии Александра Лукашенко вечером 24 июня. Евгений Пригожин договорился с российскими властями о том, что он «уйдет» в Белоруссию. 6 июля господин Лукашенко заявил, что основатель ЧВК «Вагнер» вернулся из его страны в Россию. По его словам, господин Пригожин был в Санкт-Петербурге.

Что происходит после ввода войск России на Украину — в онлайн-трансляции «Ъ».

Анастасия Ларина