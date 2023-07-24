Песков: дополнительные поручения Путина из-за новых атак беспилотников на Москву и Крым не нужны

Дополнительных поручений президента Владимира Путина в связи с новыми атаками на Москву и Крым не потребуется, заявил его пресс-секретарь Дмитрий Песков. По его словам, силовые структуры РФ находятся в готовности.

Он сказал, что в последние дни увеличилась интенсивность попыток атаковать регионы с помощью беспилотников, поэтому «принимаются меры». «Здесь вряд ли они (поручения.— "Ъ") требуются. Все, кто занимается обеспечением безопасности наших регионов, они все начеку. Все принимают меры»,— сказал представитель Кремля во время пресс-колла.

Сегодня, 24 июля, была осуществлена атака беспилотников на Москву. Минобороны РФ заявило, что два БПЛА были подавлены средствами РЭБ и потерпели крушение. Первый упал на Комсомольском проспекте, второй попал в высотное здание бизнес-центра на улице Лихачева, в одном доме выбило окна.

Также с утра над Крымом сбили силами ПВО и подавили средствами РЭБ 17 БПЛА. Обломками БПЛА поврежден частный дом в Кировском районе и склад под Джанкоем, на котором начали детонировать боеприпасы. Власти ведут эвакуацию жителей из сел в радиусе 5 км.

О том, что происходит после ввода российских войск на Украину, читайте в материале «Ъ».