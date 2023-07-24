Минобороны обвинило Украину в попытке атаковать Москву двумя беспилотниками

Министерство обороны России заявило, что утром 24 июля была пресечена попытка «киевского режима» осуществить террористическую атаку двумя беспилотниками по объектам Москвы. БПЛА были подавлены средствами радиоэлектронной борьбы и «потерпели крушение».

По данным военного ведомства, в результате никто не пострадал. Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что удары по двум нежилым зданиями были нанесены около 4:00. По данным ТАСС, первый беспилотник упал на Комсомольском проспекте, второй попал в высотное здание бизнес-центра на улице Лихачева.

Как сообщил Дептранс, перекрыто движение по проспекту Комсомольскому проспекту от дома 18 в сторону области, а также по проспекту Лихачева.

Лусине Баласян