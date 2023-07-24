В Крыму объявлена эвакуация жителей в радиусе 5 км от склада боеприпасов, атакованного БПЛА

Глава Крыма Сергей Аксенов сообщил об эвакуации населения сел в радиусе 5 км от места ЧП в Джанкойском районе. Там находится склад боеприпасов, который сегодня, 24 июля, пострадал при атаке БПЛА. Как уточнил господин Аксенов в Telegram, людей доставят в пункты временного размещения. Другие подробности он не привел.

Над Крымом утром было сбито силами ПВО и подавлено средствами РЭБ 11 беспилотников. По словам Сергей Аксенова, обломками БПЛА также был поврежден частный дом в Кировском районе. Информации о пострадавших нет. В целях безопасности было остановлено движение по железной дороге и трассе Джанкой—Симферополь

Лаура Кеффер