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Коммерсантъ FM
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Минобороны отчиталось о предотвращении атаки 17 беспилотников на Крым

Минобороны России сообщило о пресечении атаки 17 украинских беспилотников на Крым. 14 дронов были подавлены средствами радиоэлектронной борьбы, из них 11 упали в Черное море, 3 — на территорию полуострова. Остальные 3 из 17 беспилотников были уничтожены средствами противовоздушной обороны, уточнили в ведомстве.

«В течение ночи 24 июля пресечена попытка киевского режима осуществить террористическую атаку 17 беспилотными летательными аппаратами по объектам на территории полуострова Крым. В результате пресеченной террористической атаки пострадавших нет»,— говорится в сообщении Минобороны РФ.

Сегодня утром, 24 июля, глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что над полуостровом было сбито и подавлено 11 беспилотников. В результате падения их обломков поврежден частный дом в Кировском районе и склад боеприпасов в Джанкойском районе. Как рассказали «Ъ» местные жители, на складе детонируют боеприпасы. После атаки движение по железной дороге и трассе Джанкой—Симферополь было остановлено. Ведется эвакуация людей.

Милена Костерева

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