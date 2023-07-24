Что происходит после ввода войск России на Украину. День 516-й

Собянин сообщил об ударах беспилотников по двум зданиям в Москве. Над Крымом было сбито силами ПВО и подавлено средствами РЭБ 11 беспилотников. Министр обороны Украины сообщил, что обучение украинских пилотов управлению истребителями американского производства F-16 начнется в августе. Как развиваются события — в онлайн-трансляции «Ъ».

9:17. Министр обороны Украины Алексей Резников пошутил, что коалиция из 11 государств, которые помогут Украине в подготовке пилотов, называется «11 друзей Оушена».

9:16. Литва выступила против ослабления санкций ради зерновой сделки.

9:16. Два пассажирских поезда сообщением Москва — Севастополь и Адлер — Симферополь задержаны в Джанкое из-за ЧП с беспилотниками в Джанкойском районе Крыма.

9:05. В направлявшемся в Ростов-на-Дону для перевозки зерна в сухогрузе, ранее побывавшем в порту Украины, найдены следы взрывчатки, сообщили ТАСС в ФСБ.

8:51. ФСБ РФ сообщает, что в целях предотвращения террористических и диверсионных акций проводятся проверки судов, идущих через Керченский пролив.

8:50. На складе, расположенном рядом с поселком Вольное (примерно 20 км от Джанкоя), произошел пожар, детонируют боеприпасы. Об этом «Ъ» сообщили местные жители.

8:25. Принято решение об эвакуации населения близлежащих сел в радиусе 5 км от места ЧП в Джанкойском районе в пункты временного размещения, сообщил Аксенов.

8:25. В Крыму в целях безопасности остановлено движение по железной дороге и трассе Джанкой—Симферополь.

8:25. Над Крымом было сбито силами ПВО и подавлено средствами РЭБ 11 беспилотников. По словам господина Аксенова, обломками БПЛА поврежден частный дом в Кировском районе, а также склад боеприпасов в Джанкойском районе.

8:23. МИД России назвал атаку беспилотников на Москву актом международного терроризма.

Фотогалерея Атака беспилотников на Москву Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Работа криминалистов МВД на месте ЧП на Комсомольском проспекте Фото: Коммерсантъ / Иван Водопьянов Департамент транспорта Москвы сообщил о перекрытии движения по Комсомольскому проспекту от дома 18 в сторону области Фото: Коммерсантъ / Иван Водопьянов Поврежденная крыша здания Фото: Коммерсантъ / Иван Водопьянов Сотрудники силовых структур на месте ЧП на Комсомольском проспекте Фото: Коммерсантъ / Иван Водопьянов Оцепление у здания на Комсомольском проспекте Фото: Коммерсантъ / Иван Водопьянов Разбитая витрина Фото: Коммерсантъ / Иван Водопьянов Разбитые окна Фото: Коммерсантъ / Иван Водопьянов Разбитая витрина Фото: Коммерсантъ / Иван Водопьянов Сотрудники силовых структур на месте ЧП на Комсомольском проспекте Фото: Коммерсантъ / Иван Водопьянов Разбитая витрина Фото: Коммерсантъ / Иван Водопьянов Перекрытие движения Фото: Коммерсантъ / Иван Водопьянов Сообщается, что движение по проспекту Лихачева также перекрыто Фото: Коммерсантъ / Глеб Щелкунов Поврежденный бизнес-центр на проспекте Лихачева Фото: Коммерсантъ / Глеб Щелкунов Следующая фотография 1 / 13 Работа криминалистов МВД на месте ЧП на Комсомольском проспекте Фото: Коммерсантъ / Иван Водопьянов Департамент транспорта Москвы сообщил о перекрытии движения по Комсомольскому проспекту от дома 18 в сторону области Фото: Коммерсантъ / Иван Водопьянов Поврежденная крыша здания Фото: Коммерсантъ / Иван Водопьянов Сотрудники силовых структур на месте ЧП на Комсомольском проспекте Фото: Коммерсантъ / Иван Водопьянов Оцепление у здания на Комсомольском проспекте Фото: Коммерсантъ / Иван Водопьянов Разбитая витрина Фото: Коммерсантъ / Иван Водопьянов Разбитые окна Фото: Коммерсантъ / Иван Водопьянов Разбитая витрина Фото: Коммерсантъ / Иван Водопьянов Сотрудники силовых структур на месте ЧП на Комсомольском проспекте Фото: Коммерсантъ / Иван Водопьянов Разбитая витрина Фото: Коммерсантъ / Иван Водопьянов Перекрытие движения Фото: Коммерсантъ / Иван Водопьянов Сообщается, что движение по проспекту Лихачева также перекрыто Фото: Коммерсантъ / Глеб Щелкунов Поврежденный бизнес-центр на проспекте Лихачева Фото: Коммерсантъ / Глеб Щелкунов Смотреть

8:23. Бывший президент США Дональд Трамп заявил, что сейчас — самое опасное время в истории США из-за рисков использования ядерного оружия. Он раскритиковал действующего президента Джо Байдена, признавшего нехватку артиллерийских боеприпасов у Пентагона.

8:23. СКР возбудил уголовное дело по факту «обстрела группы российских журналистов» в Запорожской области 22 июля.

8:22. Как выяснил «Ъ», минимум пять российских авиакомпаний получили разрешения на страховое урегулирование с западными владельцами самолетов.