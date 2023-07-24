Что происходит после ввода войск России на Украину. День 516-й

Собянин сообщил об ударах беспилотников по двум зданиям в Москве. Над Крымом было сбито силами ПВО и подавлено средствами РЭБ 11 беспилотников. Министр обороны Украины сообщил, что обучение украинских пилотов управлению истребителями американского производства F-16 начнется в августе. Как развиваются события — в онлайн-трансляции «Ъ».
9:17. Министр обороны Украины Алексей Резников пошутил, что коалиция из 11 государств, которые помогут Украине в подготовке пилотов, называется «11 друзей Оушена».
9:16. Литва выступила против ослабления санкций ради зерновой сделки.
9:16. Два пассажирских поезда сообщением Москва — Севастополь и Адлер — Симферополь задержаны в Джанкое из-за ЧП с беспилотниками в Джанкойском районе Крыма.
9:05. В направлявшемся в Ростов-на-Дону для перевозки зерна в сухогрузе, ранее побывавшем в порту Украины, найдены следы взрывчатки, сообщили ТАСС в ФСБ.
8:51. ФСБ РФ сообщает, что в целях предотвращения террористических и диверсионных акций проводятся проверки судов, идущих через Керченский пролив.
8:50. На складе, расположенном рядом с поселком Вольное (примерно 20 км от Джанкоя), произошел пожар, детонируют боеприпасы. Об этом «Ъ» сообщили местные жители.
8:25. Принято решение об эвакуации населения близлежащих сел в радиусе 5 км от места ЧП в Джанкойском районе в пункты временного размещения, сообщил Аксенов.
8:25. В Крыму в целях безопасности остановлено движение по железной дороге и трассе Джанкой—Симферополь.
8:25. Над Крымом было сбито силами ПВО и подавлено средствами РЭБ 11 беспилотников. По словам господина Аксенова, обломками БПЛА поврежден частный дом в Кировском районе, а также склад боеприпасов в Джанкойском районе.
8:23. МИД России назвал атаку беспилотников на Москву актом международного терроризма.
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Атака беспилотников на Москву
8:23. Бывший президент США Дональд Трамп заявил, что сейчас — самое опасное время в истории США из-за рисков использования ядерного оружия. Он раскритиковал действующего президента Джо Байдена, признавшего нехватку артиллерийских боеприпасов у Пентагона.
8:23. СКР возбудил уголовное дело по факту «обстрела группы российских журналистов» в Запорожской области 22 июля.
8:22. Как выяснил «Ъ», минимум пять российских авиакомпаний получили разрешения на страховое урегулирование с западными владельцами самолетов.