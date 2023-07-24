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Коммерсантъ FM
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Собянин сообщил о выбитых окнах в жилом доме на Комсомольском проспекте после атаки беспилотника

В жилом доме на Комсомольском проспекте от взрыва беспилотника, произошедшего утром сегодня, 24 июля, выбито несколько окон, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в Telegram. Он пообещал, что городские службы «максимально быстро помогут жителям устранить все последствия».

Жители Хамовников, чьи квартиры пострадали от атаки, пожаловались, что местное ГБУ «Жилищник» отказывается вставлять разбитые окна. По данным Telegram-канала «Осторожно, новости», жалобы поступили из дома 15, стр. 2 на Комсомольском проспекте. Жильцы заявили, что в «Жилищнике» им отказали со словами: «Ну не мы же его (беспилотник.— "Ъ") послали».

Атака беспилотников была осуществлена около 4:00 утра. Минобороны РФ заявило, что два БПЛА были подавлены средствами РЭБ и потерпели крушение. Первый беспилотник упал на Комсомольском проспекте, второй попал в высотное здание бизнес-центра на улице Лихачева. Еще один БПЛА вертолетного типа упал на территорию кладбища в Зеленоградском округе. Никто не пострадал.

Фотогалерея

Атака беспилотников на Москву

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Работа криминалистов МВД на месте ЧП на Комсомольском проспекте

Работа криминалистов МВД на месте ЧП на Комсомольском проспекте

Фото: Коммерсантъ / Иван Водопьянов  /  купить фото

Департамент транспорта Москвы сообщал о перекрытии движения по Комсомольскому проспекту от дома 18 в сторону области. Позже его восстановили по 3 и 4 полосам

Департамент транспорта Москвы сообщал о перекрытии движения по Комсомольскому проспекту от дома 18 в сторону области. Позже его восстановили по 3 и 4 полосам

Фото: Коммерсантъ / Иван Водопьянов  /  купить фото

Поврежденная крыша здания

Поврежденная крыша здания

Фото: Коммерсантъ / Иван Водопьянов  /  купить фото

Сотрудники силовых структур на месте ЧП на Комсомольском проспекте

Сотрудники силовых структур на месте ЧП на Комсомольском проспекте

Фото: Коммерсантъ / Иван Водопьянов  /  купить фото

Оцепление у здания на Комсомольском проспекте

Оцепление у здания на Комсомольском проспекте

Фото: Коммерсантъ / Иван Водопьянов  /  купить фото

Разбитая витрина

Разбитая витрина

Фото: Коммерсантъ / Иван Водопьянов  /  купить фото

Минобороны России заявило, что БПЛА подавлены средствами РЭБ и потерпели крушение

Минобороны России заявило, что БПЛА подавлены средствами РЭБ и потерпели крушение

Фото: Коммерсантъ / Иван Водопьянов  /  купить фото

Разбитая витрина

Разбитая витрина

Фото: Коммерсантъ / Иван Водопьянов  /  купить фото

Сотрудники силовых структур на месте ЧП на Комсомольском проспекте

Сотрудники силовых структур на месте ЧП на Комсомольском проспекте

Фото: Коммерсантъ / Иван Водопьянов  /  купить фото

Разбитая витрина

Разбитая витрина

Фото: Коммерсантъ / Иван Водопьянов  /  купить фото

Перекрытие движения

Перекрытие движения

Фото: Коммерсантъ / Иван Водопьянов  /  купить фото

Сотрудники полиции на проспекте Лихачева

Сотрудники полиции на проспекте Лихачева

Фото: Коммерсантъ / Глеб Щелкунов  /  купить фото

Сообщалось, что движение по проспекту Лихачева также перекрыто

Сообщалось, что движение по проспекту Лихачева также перекрыто

Фото: Коммерсантъ / Глеб Щелкунов  /  купить фото

Поврежденное здание на проспекте Лихачева

Поврежденное здание на проспекте Лихачева

Фото: Коммерсантъ / Глеб Щелкунов  /  купить фото

Последствия атаки беспилотника на проспекте Лихачева

Последствия атаки беспилотника на проспекте Лихачева

Фото: Коммерсантъ / Глеб Щелкунов  /  купить фото

По словам мэра Москвы Сергея Собянина, серьезных разрушений и пострадавших нет

По словам мэра Москвы Сергея Собянина, серьезных разрушений и пострадавших нет

Фото: Коммерсантъ / Глеб Щелкунов  /  купить фото

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Работа криминалистов МВД на месте ЧП на Комсомольском проспекте

Фото: Коммерсантъ / Иван Водопьянов  /  купить фото

Департамент транспорта Москвы сообщал о перекрытии движения по Комсомольскому проспекту от дома 18 в сторону области. Позже его восстановили по 3 и 4 полосам

Фото: Коммерсантъ / Иван Водопьянов  /  купить фото

Поврежденная крыша здания

Фото: Коммерсантъ / Иван Водопьянов  /  купить фото

Сотрудники силовых структур на месте ЧП на Комсомольском проспекте

Фото: Коммерсантъ / Иван Водопьянов  /  купить фото

Оцепление у здания на Комсомольском проспекте

Фото: Коммерсантъ / Иван Водопьянов  /  купить фото

Разбитая витрина

Фото: Коммерсантъ / Иван Водопьянов  /  купить фото

Минобороны России заявило, что БПЛА подавлены средствами РЭБ и потерпели крушение

Фото: Коммерсантъ / Иван Водопьянов  /  купить фото

Разбитая витрина

Фото: Коммерсантъ / Иван Водопьянов  /  купить фото

Сотрудники силовых структур на месте ЧП на Комсомольском проспекте

Фото: Коммерсантъ / Иван Водопьянов  /  купить фото

Разбитая витрина

Фото: Коммерсантъ / Иван Водопьянов  /  купить фото

Перекрытие движения

Фото: Коммерсантъ / Иван Водопьянов  /  купить фото

Сотрудники полиции на проспекте Лихачева

Фото: Коммерсантъ / Глеб Щелкунов  /  купить фото

Сообщалось, что движение по проспекту Лихачева также перекрыто

Фото: Коммерсантъ / Глеб Щелкунов  /  купить фото

Поврежденное здание на проспекте Лихачева

Фото: Коммерсантъ / Глеб Щелкунов  /  купить фото

Последствия атаки беспилотника на проспекте Лихачева

Фото: Коммерсантъ / Глеб Щелкунов  /  купить фото

По словам мэра Москвы Сергея Собянина, серьезных разрушений и пострадавших нет

Фото: Коммерсантъ / Глеб Щелкунов  /  купить фото

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Лаура Кеффер

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