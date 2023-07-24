Собянин сообщил о выбитых окнах в жилом доме на Комсомольском проспекте после атаки беспилотника

В жилом доме на Комсомольском проспекте от взрыва беспилотника, произошедшего утром сегодня, 24 июля, выбито несколько окон, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в Telegram. Он пообещал, что городские службы «максимально быстро помогут жителям устранить все последствия».

Жители Хамовников, чьи квартиры пострадали от атаки, пожаловались, что местное ГБУ «Жилищник» отказывается вставлять разбитые окна. По данным Telegram-канала «Осторожно, новости», жалобы поступили из дома 15, стр. 2 на Комсомольском проспекте. Жильцы заявили, что в «Жилищнике» им отказали со словами: «Ну не мы же его (беспилотник.— "Ъ") послали».

Атака беспилотников была осуществлена около 4:00 утра. Минобороны РФ заявило, что два БПЛА были подавлены средствами РЭБ и потерпели крушение. Первый беспилотник упал на Комсомольском проспекте, второй попал в высотное здание бизнес-центра на улице Лихачева. Еще один БПЛА вертолетного типа упал на территорию кладбища в Зеленоградском округе. Никто не пострадал.

Лаура Кеффер