Собянин сообщил об ударах беспилотников по двум зданиям в Москве

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил в Telegram-канале, что около 4:00 были зафиксированы удары беспилотников по двум зданиям. В Минобороны сообщили об атаке двух украинских беспилотников, они были подавлены. Пострадавших нет.

Изначально ТАСС со ссылкой на экстренные службы сообщил об обнаружении обломков беспилотника на Комсомольском проспекте, 17. Вслед за этим департамент транспорта Москвы сообщил о перекрытии движения по Комсомольскому проспекту от дома 18 в сторону области.

После стало известно, что беспилотник попал в здание бизнес-центра на проспекте Лихачева, прогремел взрыв. О пострадавших не сообщалось. Движение по проспекту Лихачева перекрыто.

Министерство обороны России заявило о попытке «террористической атаки» со стороны Украины. Как сообщило ведомство, два БПЛА были подавлены средствами радиоэлектронной борьбы и «потерпели крушение», никто не пострадал.

Лусине Баласян