На складе в 20 км от Джанкоя после попадания беспилотника начали детонировать боеприпасы

На складе, расположенном рядом с поселком Вольное (примерно 20 км от Джанкоя), произошел пожар, детонируют боеприпасы. Об этом «Ъ» сообщили местные жители.

В радиусе 5 км от места происшествия объявлена эвакуация. В зону эвакуации попадают населенные пункты Вольное, Пушкино, Веселое. Речь может идти о нескольких тысячах местных жителей. Их доставят в пункты временного размещения.

Из-за детонации боеприпасов остановлено движение по железной дороге в Джанкойском районе. Эта дорога идет из Симферополя через Джанкой и дальше на Чогар. Также остановлено движение по автотрассе Джанкой—Симферополь.

Ранее глава Крыма Сергей Аксенов сообщал, что при атаке беспилотников произошло попадание в склад боеприпасов в Джанкойском районе. Всего было сбито и подавлено 11 беспилотников. О пострадавших не сообщалось.

Александр Дремлюгин, Симферополь