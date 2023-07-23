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Коммерсантъ FM
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Российский центр по примирению в Сирии сообщил об опасном сближении беспилотника США с самолетами РФ

Замруководителя российского центра по примирению враждующих сторон в Сирии Олег Гуринов сообщил об «опасном сближении» беспилотника MQ-9 возглавляемой США коалиции с самолетами РФ. По его словам, это произошло в районе Эль-Баб.

Как сообщил на брифинге Олег Гуринов, российские летчики зафиксировали воздействия системами наведения, передает ТАСС. В результате произошло автоматическое срабатывание бортовых комплексов обороны.

За минувшие сутки, по данным господина Гуринова, США нарушили протокол деконфликтации 10 раз. В районе Эт-Танф зафиксировано шесть нарушений воздушного пространства тремя парами истребителей F-16 американской коалиции.

Министерство обороны РФ утверждало, что за июнь в Сирии зафиксировано 315 случаев нарушений, связанных с полетами беспилотников и авиации возглавляемой США коалиции. Часть этих нарушений военное ведомство посчитало грубыми.

В июле США обвинили российских пилотов в небезопасных маневрах возле американских беспилотников MQ-9 в Сирии, а также сообщали об инциденте с российским Су-35. 21 июля российский центр по примирению в Сирии обвинил США в попытках «воздействия» на самолет ВКС РФ.

Подробности — в публикации «Ъ» «На Ближнем Востоке возрастает истребительность».

Лусине Баласян

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