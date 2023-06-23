Минобороны России обвинило коалицию США в 10 грубых нарушениях в Сирии

Минобороны РФ зафиксировало 10 случаев нарушений со стороны международной коалиции, возглавляемой США, в Сирии. Об этом заявил на брифинге замглавы Центра по примирению враждующих сторон в арабской республике Олег Гуринов.

«За сутки зафиксировано 10 случаев нарушений, связанных с полетами беспилотных летательных аппаратов и авиации "коалиции", включая два случая активации пилотами истребителей ВВС США систем вооружений при сближении с российскими самолетами оперативно-тактической авиации, выполнявшими плановые полеты вдоль границ Сирии»,— сказал Олег Гуринов на брифинге (цитата по «РИА Новости»).

Он отметил, что нарушения протоколов деконфликтации и двухстороннего меморандума по безопасности полетов в Сирии являются грубыми и носят систематический характер.

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Мария Федотова