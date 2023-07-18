США сообщили об инциденте с российским истребителем в небе над Сирией

Российский истребитель Су-35 на прошлой неделе «пролетел очень близко от американского самолета наблюдения». Это подвергло опасности жизни четырех членов экипажа американского МС-12, сообщает Politico со ссылкой на чиновников.

По их данным, инцидент произошел 16 июля. Из-за действий истребителя американский лайнер «был вынужден пройти через турбулентный след», что «помешало американскому экипажу безопасно управлять своим самолетом». Чиновники назвали это «новым уровнем небезопасного поведения, которое может привести к несчастному случаю или гибели людей».

Как уточняет Politico, за последние недели российские истребители неоднократно преследовали американские беспилотные летательные аппараты MQ-9. Однако произошедший в воскресенье инцидент вызвал тревогу, потому что «поставил под угрозу жизни американцев».

В начале июля США обвинили российских пилотов в небезопасных маневрах возле американских беспилотников MQ-9 в Сирии. В Пентагоне на этом фоне изучают военные варианты противодействия российским пилотам в Сирии. В ведомстве рассказывали, что звонки между американскими и российскими военными по линии деконфликтации происходят по несколько раз в день и порой они заканчиваются «гневными угрозами, когда командиры спорят о проводимой операции». Минобороны РФ обвиняло США в существенном росте числа нарушений в Сирии.

Лаура Кеффер