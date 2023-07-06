США обвинили российских пилотов в небезопасных маневрах возле американских беспилотников в Сирии

Российские истребители выполняли «небезопасные и непрофессиональные» действия возле американских беспилотников MQ-9 Reaper в Сирии, заявил командующий Центральным командованием вооруженных сил США Алексус Гринкевич. Утверждается, что российские самолеты вынуждали операторов американских БПЛА маневрировать устройствами. Военно-воздушные силы США опубликовали видео произошедшего в Twitter.

Оба инцидента произошли вчера, 5 июля. Американские военные утверждают, что три их БПЛА выполняли миссию против «Исламского государства» (ИГ, признано террористическим и запрещено в РФ). В это время их «начали преследовать» три российских истребителя. Они приблизились к беспилотникам и «выпустили парашютные сигнальные ракеты» по траектории полета БПЛА. Один из российских самолетов, как говорится в сообщении, «расположился на траектории полета MQ-9, включил форсажную камеру», что помешало оператору MQ-9 «безопасно управлять устройством».

«Мы призываем российские силы в Сирии прекратить безрассудное поведение в Сирии и придерживаться стандартов поведения, ожидаемых от профессиональных воздушных сил, чтобы мы могли вновь сфокусироваться на окончательном поражении ИГ»,— говорится в комментарии господина Гринкевича на сайте Военно-воздушных сил США.

Минобороны РФ в начале июля заявило о существенном росте числа нарушений протоколов деконфликтации в Сирии со стороны коалиции США по сравнению с прошлым годом. Утверждалось, что только за июнь было зафиксировано 315 нарушений, связанных с полетами беспилотников и авиации.

Леонид Уварчев