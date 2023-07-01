Минобороны РФ заявило о существенном росте числа нарушений в Сирии со стороны коалиции США

Минобороны РФ за июнь зафиксировало в Сирии 315 случаев нарушений, связанных с полетами беспилотников и авиации возглавляемой США коалицией. Ведомство заявило о существенном росте числа нарушений протоколов деконфликтации, по сравнению с прошлым годом.

«Продолжаются грубые нарушения протоколов деконфликтации и двухстороннего Меморандума по безопасности полетов в Сирии со стороны возглавляемой США так называемой "международной коалиции". Нарушения носят целенаправленный и систематический характер, их количество в сравнении с прошлым годом существенно возросло»,— сообщил заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии контр-адмирал Олег Гуринов. Его слова приводятся в пресс-релизе Минобороны, который поступил в «Ъ».

Нарушения в июне проходили в том числе на фоне мятежа частной военной компании «Вагнер» в России. Хотя Минобороны РФ сообщало о нарушениях и до этого, например, 23 июня. В Сирии, по данным СМИ, продолжают работать бойцы ЧВК. Как утверждала The Wall Street Journal, один из замминистра иностранных РФ посещал Дамаск после мятежа «чтобы лично передать послание президенту Сирии Башару Асаду: силы группы Вагнера больше не будут действовать там самостоятельно». В Дамаске 26–27 июня был замминистра Сергей Вершинин, но, по информации «Ъ», поездка была запланирована еще до мятежа и никаких посланий по части работы ЧВК не передавалось.

Подробнее о влиянии мятежа на работу ЧВК в Африке — в материале «Ъ» «А-а, в Африке "Вагнер" вот такой ширины».

Леонид Уварчев