Российский центр по примирению в Сирии обвинил США в попытках «воздействия» на самолет ВКС РФ

Центр по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в Сирии утверждает, что зафиксировал воздействие системами наведения истребителей F-16 в отношении самолета воздушно-космических сил (ВКС) РФ. F-16 принадлежит возглавляемой США международной коалиции, уточнил замруководителя центра Олег Гуринов.

По его словам, в районе Эт-Танф, через который проходят международные воздушные трассы, также выявили десять нарушений воздушного пространства Сирии четырьмя парами истребителей F-16 и одной парой истребителей Rafael. Кроме того, международная коалиция 12 раз за сутки нарушила протоколы деконфликтации, не согласовав с российской стороной полеты беспилотников, утверждают в ЦПВС.

Минобороны РФ говорило, что за июнь зафиксировало в Сирии 315 случаев нарушений, связанных с полетами беспилотников и авиации возглавляемой США коалиции. Часть этих нарушения ведомство сочло грубыми. В июле США обвинили российских пилотов в небезопасных маневрах возле американских беспилотников MQ-9 в Сирии, Вашингтон также рассказывал об инциденте с российским Су-35. В Пентагоне изучают военные варианты противодействия российским пилотам в Сирии.

На этой неделе США объявили, что направляют на Ближний Восток истребители пятого поколения F-35 и дополнительные F-16. Поводом стало обострение ситуации в Ормузском проливе, где Иран предпринял несколько попыток захватить танкеры с нефтью. Источники в Пентагоне утверждают, что F-35 могут быть использованы и в воздушном пространстве Сирии, если активность ВКС РФ там не снизится.

Подробности — в материале «Ъ» «На Ближнем Востоке возрастает истребительность».

Лаура Кеффер