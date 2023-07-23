УДО Фомичева, чиновницу обвинили в работе на ВСУ и банкротство "Социального капитала"

Углич, Ярославская область
Фото: Telegram-канал Михаила Евраева
По букве закона
В Угличе по подозрению в подготовке теракта задержана женщина. Она пробудет под стражей до 13 сентября.
В Ярославле оштрафован капитан теплохода после столкновения с пирсом.
Суд удовлетворил ходатайство об УДО экс-депутата Романа Фомичева.
Дело экс-главы ярославского депздрава Оксаны Пиклун направлено в суд.
Возбуждено уголовное дело из-за аварийного состояния смотровой площадки в Ярославле.
Ярославскую котельную оштрафовали на полмиллиона за нарушения температурного режима.
В Ярославле в Которосли обнаружили превышение нефтепродуктов. При этом Росприроднадзору отказали во внеплановой проверке виновника загрязнений.
Ярославский бизнес
Оклады сотрудников Тутаевского моторного завода вырастут на 10%.
В Рыбинске построят многоквартирные дома для работников оборонных предприятий.
Водителям ярославских транспортных предприятий могут повысить зарплату.
В Ярославле землю под застройку купили под видом строительства пейнтбольного стадиона.
Ярославский потребительский кооператив «Социальный капитал» признан банкротом.
Дороги
В Ярославле укладку асфальта на проспекте Фрунзе остановили из-за ремонта теплосетей. Однако когда работы возобновили, Ярославль встал в 10-балльные пробки и мэрия города извинилась за них.
Ярославль получил дополнительный миллиард на дороги.
В Ярославле нашли подрядчика для ремонта Суринского путепровода.
Благоустройство и строительство
Мэр Ярославля заявил о намерении запустить новую школу к 1 сентября.
Выборы
Уровень конкуренции на выборах в Яроблдуму снизился.
Цитаты недели
«Люди возрастные. Они уже сейчас говорят: нам придется просто умирать, мы не сможем добраться» (Ярославские депутаты рассказали о проблемах пациентов из-за закрытия поликлиники)
«Мы будем заниматься по поводу освобождения его из плена. Направил обращение Татьяне Москальковой об оказании содействия в освобождении» (Сергей Бабуркин о пленном ярославце)
Цифры недели
Ярославцы заплатили за проезд в новых автобусах в июне 173,6 млн руб.
В Ярославле более 40 будущих первоклассников не смогли попасть в школу в центре города.