УДО Фомичева, чиновницу обвинили в работе на ВСУ и банкротство "Социального капитала"

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Углич, Ярославская область

Фото: Telegram-канал Михаила Евраева Углич, Ярославская область

Фото: Telegram-канал Михаила Евраева

По букве закона

В Угличе по подозрению в подготовке теракта задержана женщина. Она пробудет под стражей до 13 сентября.

В Ярославле оштрафован капитан теплохода после столкновения с пирсом.

Суд удовлетворил ходатайство об УДО экс-депутата Романа Фомичева.

Дело экс-главы ярославского депздрава Оксаны Пиклун направлено в суд.

Возбуждено уголовное дело из-за аварийного состояния смотровой площадки в Ярославле.

Ярославскую котельную оштрафовали на полмиллиона за нарушения температурного режима.

В Ярославле в Которосли обнаружили превышение нефтепродуктов. При этом Росприроднадзору отказали во внеплановой проверке виновника загрязнений.

Ярославский бизнес

Оклады сотрудников Тутаевского моторного завода вырастут на 10%.

В Рыбинске построят многоквартирные дома для работников оборонных предприятий.

Водителям ярославских транспортных предприятий могут повысить зарплату.

В Ярославле землю под застройку купили под видом строительства пейнтбольного стадиона.

Ярославский потребительский кооператив «Социальный капитал» признан банкротом.

Дороги

В Ярославле укладку асфальта на проспекте Фрунзе остановили из-за ремонта теплосетей. Однако когда работы возобновили, Ярославль встал в 10-балльные пробки и мэрия города извинилась за них.

Ярославль получил дополнительный миллиард на дороги.

В Ярославле нашли подрядчика для ремонта Суринского путепровода.

Благоустройство и строительство

Мэр Ярославля заявил о намерении запустить новую школу к 1 сентября.

Выборы

Уровень конкуренции на выборах в Яроблдуму снизился.

Цитаты недели

«Люди возрастные. Они уже сейчас говорят: нам придется просто умирать, мы не сможем добраться» (Ярославские депутаты рассказали о проблемах пациентов из-за закрытия поликлиники)

«Мы будем заниматься по поводу освобождения его из плена. Направил обращение Татьяне Москальковой об оказании содействия в освобождении» (Сергей Бабуркин о пленном ярославце)

Цифры недели

Ярославцы заплатили за проезд в новых автобусах в июне 173,6 млн руб.

В Ярославле более 40 будущих первоклассников не смогли попасть в школу в центре города.

Алла Чижова