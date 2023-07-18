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В Ярославле более 40 будущих первоклассников не смогли попасть в школу в центре города

Уполномоченный по правам ребенка в Ярославской области Михаил Крупин проводит проверку из-за отказа в зачислении первоклассников в школу в Ярославле. Об этом сообщили в аппарате детского омбудсмена.

Фото: уполномоченный по правам ребенка в Ярославской области

Фото: уполномоченный по правам ребенка в Ярославской области

В аппарате уполномоченного рассказали, что дети не смогли попасть в одну из центральных школ Ярославля. В ходе проверки Михаил Крупин установил, что причиной отказов стало сокращение мест в первых классах на 32% по сравнению с предыдущим годом. По словам господина Крупина, в школу не смогли попасть более 40 детей, которые должны были попасть в школу по месту регистрации. Он отметил, что в прошлом году в школе было 130 первоклассников, а в этом будет 90.

«По результатам проверки будут приняты меры, направленные на защиту прав детей»,— пояснил Михаил Крупин.

Алла Чижова

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