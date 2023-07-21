Мэрия Ярославля извинилась за пробки из-за ремонта дороги

Мэрия Ярославля принесла извинения за пробку на проспекте Фрунзе, сообщил мэр города Артем Молчанов в своем телеграм-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Ремонт проспекта Фрунзе в Ярославле

Фото: Пресс-служба мэрии Ярославля Ремонт проспекта Фрунзе в Ярославле

Фото: Пресс-служба мэрии Ярославля

Господин Молчанов пояснил, что затрудненное движение произошло из-за дорожного ремонта на проспекте Фрунзе. Согласно данным «Яндекс. Карт», сейчас движение затруднено не только на Фрунзе, но и на Московском проспекте, Суздальском шоссе и улице Журавлева.

«Эта неделя не радовала нас хорошей погодой, на следующей тоже ожидаются дожди, поэтому дорожные рабочие ловят нечастые солнечные дни, чтобы привести в порядок асфальтовое покрытие. Подрядчик старается отремонтировать востребованную магистраль качественно и в срок. Думаю, цель мэрии и желание горожан сходятся в том, что эту дорогу нужно хорошо отремонтировать»,— написал господин Молчанов.

Подрядная организация АО «РУМСР» на этой неделе возобновила асфальтовые работы после вынужденного перерыва. На дорожном участке «ТГК-2» ремонтировала теплосети. Тогда же в департаменте дорожного хозяйства заверили, что, несмотря на перерыв, ремонт проспекта будет выполнен в срок.

Алла Чижова