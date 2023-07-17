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Оклады сотрудников Тутаевского моторного завода вырастут на 10%

В Ярославской области с 1 июля проиндексировали тарифы и оклады работников ПАО «ТМЗ» на 10%. Об этом сообщили на предприятии.

Фото: Официальный сайт ПАО «ТМЗ»

Фото: Официальный сайт ПАО «ТМЗ»

В сообщении Тутаевского моторного завода поясняется, что повышенную зарплату сотрудники получат 14 августа. В прошлом году зарплату работникам завода индексировали уже дважды: в мае на 5,2% и в октябре на 7%.

Кроме сотрудников ПАО «ТМЗ», зарплату повысят и работникам дочерних предприятий Тутаевского моторного завода. На официальном сайте завода сообщается, что «дочками» завода являются ООО «Торговый Дом «ТМЗ» и ООО «Строительное управление № 1».

«Ъ-Ярославль» сообщал, что ярославские дизелестроительные предприятия столкнулись с нехваткой кадров, об этом заявил в мае заместитель председателя Ярославской областной думы Николай Александрычев.

Алла Чижова

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