Пирамида строительных новаций

Арбитражный суд Ярославской области удовлетворил иск о банкротстве потребительского кооператива строительных новаций «Социальный капитал». Кооператив привлекал деньги граждан, обещая вернуть их с процентами. Однако в 2022 году выплаты прекратились. В Кировский районный суд Ярославля были поданы сотни исков к кооперативу, большинство из них удовлетворены. С 2021 года «Социальный капитал» находился в предупредительном списке на сайте Банка России как организация с признаками финансовой пирамиды.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Так сейчас выглядит бывший офис ПК "Социальный капитал" в Ярославле

Фото: Антон Голицын / Коммерсантъ Так сейчас выглядит бывший офис ПК "Социальный капитал" в Ярославле

Фото: Антон Голицын / Коммерсантъ

Арбитражный суд Ярославской области удовлетворил иск вкладчицы потребительского кооператива (ПК) строительных новаций «Социальный капитал» о банкротстве и ввел конкурсное производство в отношении имущества должника по упрощенной процедуре ликвидируемого должника. Решение опубликовано в картотеке арбитражных дел.

Потребительский кооператив был создан в 2019 году. Кооператив привлекал пайщиков и заключал договоры займа на срок от двух месяцев до двух лет, обещая им доход от внесенных средств от 10 до 18% годовых. Офисы ПК были открыты в Ярославле и Костроме. Сайт кооператива указывал, что денежные средства застрахованы в НКО «МОВС».

В 2022 году вкладчики кооператива начали обращаться в Кировский районный суд Ярославля. Они указывали на то, что «Социальный капитал» не возвращает деньги и не выплачивает проценты по займам.

Всего с сентября 2022 года в суд поступило около 400 таких исков, большая часть которых удовлетворена, часть до сих пор рассматривается. В ряде процессов истцы пытались привлечь в качестве третьего лица НКО «МОВС», чтобы получить страховые выплаты. В отзывах компания сообщала, что «риски невыполнения ответчиком обязательств перед пайщиками (членами) кооператива не покрываются заключенным между НКО «МОВС» и ПК «Социальный капитал» договором страхования». В абсолютном большинстве случаев суд вынес решение о взыскании средств с кооператива.

Суммы займов в основном варьировались от сотен тысяч до нескольких миллионов рублей. Привлеченные средства «Социальный капитал», как следует из решений арбитражных судов, давал в долг ООО «Эверест» и ООО «Эверест Строй». По данным Картотеки «Ъ» первый председатель правления кооператива Роман Захаров являлся также учредителем и впоследствии гендиректором ООО «Эверест Строй».

В 2022 году «Социальный капитал» обратился в Арбитражный суд Ярославской области с исками к «Эвересту» и «Эверест Строю» с требованиями о взыскании 191,5 млн и 72,3 млн руб. соответственно. Как следует из документов картотеки арбитражных дел, займы выдавались в 2019-2021 годах. Однако по истечении срока возврата деньги не возвращались, принималось решение о пролонгации договора. В итоге иск к «Эверест Строю» был удовлетворен, а к «Эвересту» оставлен без рассмотрения.

В январе и феврале 2023 года арбитражный суд признал ООО «Эверест Строй» и ООО «Эверест» банкротом.

Компания «Эверест» занималась строительством и продажей индивидуальных жилых домов в Ярославском районе. В судах находится несколько исков, связанных с теми или иными проблемами при строительстве домов. Речь идет о нарушении сроков, качестве строительства и невозврате денег при расторжении договоров. В одном из исков указано, что покупатель дома, который строил «Эверест», должен был внести деньги на счет «Социального капитала», а сам дом строился именно на заемные средства, полученные от кооператива.

Об аналогичной схеме «Ъ-Ярославль» рассказала клиентка компании из республики Коми. «В договоре у нас было прописано, что компания нам может передать только участок с готовым жилым домом. Вместо ранней ипотеки нам предложили заключить контракт с ПК «Социальный капитал». 29 марта мы подписали бумаги и внесли в кооператив 1,3 млн рублей. Остальные деньги мы планировали брать в ипотеку»,— рассказала клиентка компании. Однако впоследствии в «Эвересте» сказали, что стоимость дома выросла из-за удорожания стройматериалов с 4,5 до 6,9 млн руб. Женщина с этим не согласилась и пытается вернуть вложенные деньги.

Как рассказал «Ъ-Ярославль» юрист другого клиента компании, попытки добиться возбуждения уголовного дела не увенчались успехом. По словам юриста, среди заключивших договоры с «Эверестом» и не получивших дома немало жителей Архангельской и Мурманской областей, желавших переехать в центр России.

В отзыве на иск о банкротстве «Социального капитала» представитель кооператива подчеркнул, что ПК не является строительной организацией и не занимался строительством жилья, а также не является кредитным кооперативом. «Цель кооператива — это оказание услуг членам — пайщикам кооператива в рамках разработанных программ»,— приводит суд позицию кооператива.

«ЦБ РФ на поставленный судом вопрос о применении к должнику положений Закона о банкротстве в отношении кредитных организаций, представил полный ответ, согласно которому должник как кооператив не относится ни к одной из финансовых организаций»,— говорится в решении суда.

В ходе рассмотрения дела о банкротстве ПК «Социальный капитал» направил в суд документы о ликвидации кооператива.

«Должник сообщил, что протоколом общего собрания пайщиков ПК "Социальный капитал" от 01.02.2023 было принято решение о ликвидации ПК»,— говорится в решении суда. Между тем в государственной регистрации уведомления о ликвидации УФНС России по Ярославской области отказало — запрет на это наложили судебные приставы из-за большого количества исполнительных производств в отношении кооператива. Сейчас офис кооператива в Ярославле на проспекте Ленина, 50 закрыт, вывеска снята, дверь и окна разрисованы граффити.

Ярославское отделение Банка России сообщило арбитражному суду, что «Социальный капитал» 1 февраля 2021 года включен в список компаний с выявленными признаками нелегальной деятельности на финансовом рынке как имеющий признак «финансовой пирамиды».

«В деятельности ПК строительных новаций «Социальный капитал» Банк России выявил следующие признаки финансовой пирамиды: общество было зарегистрировано незадолго до начала активной деятельности по привлечению денежных средств граждан; публичное обещание высокой доходности, значительно превышающей рыночный уровень; нет лицензии Банка России на осуществление деятельности по привлечению денежных средств»,— сообщили «Ъ-Ярославль» в Ярославском отделении Банка России.

Арбитражный суд пришел к выводу о недостаточности имущества должника для удовлетворения требований кредиторов, то есть о наличии у ПК «Социальный капитал» специальных признаков банкротства ликвидируемого должника. Суд ввел процедуру конкурсного производства сроком на шесть месяцев. Конкурсным управляющим кооператива назначен Дмитрий Стадченко. Полномочия ликвидатора, бывшего председателя правления кооператива Владимира Паршина суд прекратил. Рассмотрение отчета конкурсного управляющего по результатам конкурсного производства суд назначил на 7 ноября.

Ярославский адвокат Анна Захарьина рассказала «Ъ-Ярославль», что вернуть деньги вкладчикам потребительских кооперативов очень сложно. «В судебных инстанциях потребительские кооперативы исковые требования, как правило, признают, чтобы избежать уголовной ответственности. Говорят, что есть какое-то имущество, которое можно продать, что на невыплату повлияли объективные обстоятельства, ковид и так далее. Много средств взыскано «на бумаге», но в реальности вернуть их практически невозможно. Можно предположить, что это разновидность финансовой пирамиды, так как проценты выплачиваются за счет средств новых вкладчиков. Государством такие средства никак не застрахованы, это риски самих пайщиков»,— полагает адвокат Анна Захарьина.

Антон Голицын