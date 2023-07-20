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Суд удовлетворил ходатайство об УДО экс-депутата Романа Фомичева

Рыбинский городской суд 20 июля удовлетворил ходатайство об условно-досрочном освобождении бывшего депутата Ярославской областной думы Романа Фомичева. Информацию «Ъ-Ярославль» подтвердил сам господин Фомичев.

Фото: Пресс-служба Ярославской областной Думы

Фото: Пресс-служба Ярославской областной Думы

Экс-депутат был осужден за посредничество во взяточничестве и приговорен к двум годам лишения свободы. 17 февраля суд смягчил ему наказание, заменив неотбытую часть исправительными работами до 19 октября 2023 года (они проходят в исправительном центре при ИК-2 Рыбинска).

Новое ходатайство было связано с тем, что осужденный отбыл более двух третей срока и получил право на условно-досрочное освобождение. Решение суда пока не вступило в законную силу. Если оно не будет обжаловано, Роман Фомичев покинет исправительный центр через 15 дней.

Антон Голицын

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