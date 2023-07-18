В Угличе по подозрению в подготовке теракта задержана женщина

В Угличе Ярославской области задержана гражданка России по подозрению в подготовке террористического акта. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Центр общественных связей ФСБ России.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Углич

Фото: Александр Ведерников, Коммерсантъ Углич

Фото: Александр Ведерников, Коммерсантъ

«В результате проведенных мероприятий в Угличе задержана гражданка России, 1987 года рождения, осуществлявшая по заданию украинских спецслужб сбор и передачу информации об одном из объектов критической инфраструктуры Ярославской области с целью совершения теракта»,— сообщает ЦОС ФСБ.

Операция была проведена сотрудниками ФСБ России при взаимодействии с полицией. У задержанной нашли переписку с координатором планируемого террористического акта.

Антон Голицын