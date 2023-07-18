В Ярославле арестована подозреваемая в подготовке теракта в Угличе

Кировский районный суд Ярославля 15 июля избрал меру пресечения для Вероники Нетунаевой, подозреваемой в подготовке теракта в Угличе, в виде заключения под стражу. Об этом «Ъ-Ярославль» рассказали в пресс-службе суда.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алла Чижова / Коммерсантъ-Ярославль Фото: Алла Чижова / Коммерсантъ-Ярославль

«Ъ-Ярославль» сообщал, что в Угличе задержана гражданка России по подозрению в подготовке террористического акта. ЦОС ФСБ сообщал, что женщина 1987 года рождения осуществляла по заданию украинских спецслужб сбор и передачу информации об одном из объектов критической инфраструктуры Ярославской области с целью совершения теракта.

В суде «Ъ-Ярославль» рассказали, что женщина пробудет под стражей как минимум до 13 сентября 2023 года. С ходатайством об избрании меры пресечения вышло ярославское УФСБ.

По данным портала «Ярньюс», женщина работала в юридическом отделе администрации Углича.

Алла Чижова