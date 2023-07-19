Уроженец Ярославской области попал в плен

Уроженец Ярославской области оказался в украинском плену. Об этом «Ъ-Ярославль» сообщил региональный уполномоченный по правам человека Сергей Бабуркин.

Господин Бабуркин рассказал, что мужчина был мобилизован по повестке 12 октября 2022 года. В начале июля родственникам поступил видеовызов из Украины, который они отклонили. Позже им поступило голосовое сообщение, записанное мужчиной, в котором он рассказал семье о нахождении плену.

«Мы будем заниматься по поводу освобождения его из плена. Направил обращение Татьяне Москальковой об оказании содействия в освобождении»,— сказал Сергей Бабуркин. Также он отметил, что по еще одному вопросу, связанному с детьми пленного, ведется совместная работа с комитетом семей воинов Отечества.

Алла Чижова