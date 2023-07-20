В Ярославле оштрафован капитан теплохода после столкновения с пирсом

В Ярославле оштрафовали на 10 тыс. руб. капитана теплохода, который 5 июля столкнулся с пирсом. Об этом сообщает портал «Ярньюс» со ссылкой на руководителя службы ремонта Ярославского речного порта Андрея Жальнина.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Фото: Андрей Иванов / Коммерсантъ Фото: Пресс-служба Ярославской областной Думы Следующая фотография 1 / 2 Фото: Андрей Иванов / Коммерсантъ Фото: Пресс-служба Ярославской областной Думы

По словам господина Жальнина, капитана оштрафовал Ространснадзор. На этом судне мужчина уже не работает. У теплохода, попавшего в аварию, не выявили технический повреждений, и сейчас он снова работает.

«Ъ-Ярославль» сообщал, что в результате столкновения пострадали 14 человек, из них госпитализировали одного. Ярославский следственный отдел на транспорте возбудил уголовное дело по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей». По словам мэра Артема Молчанова, капитан не справился с управлением во время разворота.

Алла Чижова