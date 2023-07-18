Ярославль получил дополнительный миллиард на дороги

Ярославль получит из областного бюджета 1 млрд 21 млн руб. в качестве субсидии на приведение в нормативное состояние автомобильных дорог и на ремонт дорожных объектов муниципальной собственности. Информация об этом содержится в проекте решения «О внесении изменений в бюджет города Ярославля на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Ремонт дороги в Ярославле

Фото: Правительство Ярославской области Ремонт дороги в Ярославле

Фото: Правительство Ярославской области

«За счет субсидии из областного бюджета определен перечень капитального ремонта и ремонта на 72 участках автомобильных дорог общей протяженностью порядка 56 км. Проектно-сметная документация подготовлена практически по всем объектам, по факту получения положительного заключения экспертизы ведутся работы по подготовке к торгам — определению подрядной организации. В настоящее время в рамках подготовки к торгам на строительно-монтажные работы находиться 53 объекта, из них на 16 объектов объявлен аукцион»,— сообщили «Ъ-Ярославль» в департаменте городского хозяйства мэрии Ярославля.

«Ъ-Ярославль» сообщал, что весной мэрия опубликовала списки дорог для дополнительного ремонта. Внесения изменений в бюджет муниципалитет планирует внести на заседании 19 июля.

Антон Голицын