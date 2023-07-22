Возбуждено уголовное дело из-за аварийного состояния смотровой площадки в Ярославле

СУ СК РФ по Ярославской области возбудило уголовное дело по статье «Халатность» по факту того, что мэрия Ярославля не проводила необходимые работы по сохранению объекта культурного наследия — смотровой площадки на Волжской набережной. Об этом сообщили в ведомстве.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: СУ СК РФ по Ярославской области Фото: СУ СК РФ по Ярославской области

В пресс-службе СК рассказали, что провели доследственную проверку после информации о том, что площадка находится в неудовлетворительном состоянии, а ее опорные конструкции разрушаются. В ходе проверки следователи установили, что смотровая площадка является памятником архитектуры федерального значения и относится к части ансамбля дома губернатора 1848-1849 г.г.

Объект находится в собственности мэрии, однако охранные обязательства выполняет Минкульт РФ. Министерство в 2017 году дало задание мэрии по проведению работ по сохранению объекта.

«Несмотря на наличие задания и имеющихся сведений об аварийности объекта, должностными лицами КУМИ мэрии города Ярославля и Департамента городского хозяйства мэрии города Ярославля работы не выполнялись. В ходе осмотра установлено, что смотровая площадка имеет различные деформации, отсутствует часть ограждения, сама площадка представляет опасность для окружающих»,— сообщили в СК.

В результате проверки следователи возбудили уголовное дело. Сейчас они устанавливают конкретных лиц, причастных к преступлению.

Алла Чижова