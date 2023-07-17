В Ярославле укладку асфальта на проспекте Фрунзе остановили из-за ремонта теплосетей

В Ярославле приостановили работы по укладке асфальта на проспекте Фрунзе из-за капитального ремонта теплосетей, сообщили в мэрии города.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба мэрии Ярославля Фото: Пресс-служба мэрии Ярославля

Как сообщили «Ъ-Ярославль» в ПАО «ТГК-2», до начала ремонта дорожного полотна необходимо провести капитальный ремонт теплосетей, расположенных под дорогой в районе пересечения с Московским проспектом.

«Предварительно ПАО «ТГК-2» провело диагностику данного трубопровода с помощью дистанционно управляемого робота, в результате чего выявлены ветхие участки теплосетей. До 6 августа будут завершены работы по замене двух участков тепломагистрали, на данный момент проведены все подготовительные работы»,— сообщили в «ТГК-2».

В мэрии Ярославля называют другие сроки. Как сообщили «Ъ-Ярославль» в пресс-службе мэрии со ссылкой на департамент дорожного хозяйства, на этой неделе подрядчик вновь приступит к работам на дорожной магистрали. В ДГХ уверяют, что ремонт проспекта будет выполнен в срок.

Директор АО «Рыбинское УМСР» Евгений Сдвижков рассказал, что работы на проспекте не прерывались.

«Работы все-ровно продолжались, полностью работы не останавливали, не занимались только работами по асфальту»,— пояснил господин Сдвижков.

Ранее «Ъ-Ярославль» сообщал, что АО «Рыбинское УМСР» начала работы на проспекте Фрунзе в середине мая, ремонт должны закончить в сентябре 2023 года. Стоимость муниципального контракта составляет 165,2 млн руб. Ремонт проходит по национальному проекту «Безопасные и качественные дороги».

Алла Чижова