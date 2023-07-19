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В Ярославле в Которосли обнаружили превышение нефтепродуктов

В Ярославле в реку Которосль сливались сточные воды, в которых выявлены превышения предельно допустимой концентрации нефтепродуктов. Об этом «Ъ-Ярославль» сообщили в Ярославской природоохранной прокуратуре.

Фото: Виктор Рывкин

Фото: Виктор Рывкин

Ранее глава Росприроднадзора Светлана Радионова рассказала о жалобах местных жителей на «маслянистую пленку» на поверхности Которосли, «сильный запах нефтепродуктов» и о «загрязняющих веществах», которые попали в реку «в месте сброса стоков». В указанном месте мероприятия по очистке дна ведет ФГБВУ «Центррегионводхоз». Из реки методом гидронамыва изымают грунт, располагают его на картах намыва, а стоки возвращают обратно в Которосль.

На место выезжали специалисты прокуратуры и Росприроднадзора, чтобы взять пробы. 18 июля результаты исследований получила природоохранная прокуратура.

«Согласно полученным результатам исследований, выявлены превышения по содержанию нефтепродуктов в сточной воде. При этом, разрешительная документация на сброс сточных вод у учреждения отсутствует. В качестве объекта, оказывающего негативное воздействие на окружающую среду, площадка для проведения работ по расчистке участка Горьковского водохранилища не поставлена»,— сообщили в прокуратуре. И добавили, что сейчас решается вопрос об ответственности виновных лиц.

«Ъ-Ярославль» сообщал, что руководитель одного из филиалов «Центррегионводхоза» предполагал, что при разработке донных отложений земснаряд зацепил скопление отходов производства.

Алла Чижова

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