Ярославцы заплатили за проезд в новых автобусах в июне 173,6 млн рублей

В июне 2023 года собранная плата за проезд пассажиров в новых желтых автобусах в Ярославле и Ярославском районе составила 173,6 млн руб., при этом оплата безналичными способами составила 86% в общем объеме. Об этом «Ъ-Ярославль» сообщили в правительстве Ярославской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Автобус в Ярославле

Фото: Правительство Ярославской области Автобус в Ярославле

Фото: Правительство Ярославской области

Июнь стал первым месяцем после завершения модернизации автобусного сообщения в Ярославле и Ярославском районе. В областном центре в первый месяц лета работали только новые перевозчики на новых брендированных автобусах.

Всего автобусы перевезли в июне более 7,1 млн пассажиров, ежедневно на линии работало в среднем около 550 автобусов.

«В целом с технической точки зрения модернизация общественного автотранспорта прошла планово, и желтые автобусы уже стали яркой и функциональной частью городского пространства»,— прокомментировал «Ъ-Ярославль» ситуацию первый заместитель председателя правительства Ярославской области Максим Авдеев.

Главной проблемой Максим Авдеев назвал нехватку водителей, «что сказывается на плановом выпуске». За последнюю неделю процент выхода автобусов на линию составил 92%.

Антон Голицын