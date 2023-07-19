Водителям ярославских транспортных предприятий могут повысить зарплату

В Ярославле прорабатывается вопрос повышения зарплат водителям АО «Ярославское АТП» (принадлежит правительству области) и АО «ЯрГЭТ» (принадлежит мэрии Ярославля). Об этом сообщили в региональном правительстве.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба мэрии Ярославля Фото: Пресс-служба мэрии Ярославля

Также региональные власти планируют увеличить количество общественного транспорта к началу учебного года. С 1 августа в контракты с перевозчиками внесут изменения, связанные с сокращением интервалов и увеличением количества подвижного состава.

Процент выполнения плановых рейсов за последнюю неделю в Ярославле составляет 92%, сообщил на оперативном совещании в правительстве и.о. директора департамента транспорта Мурат Баснукаев. При этом он отметил, что ООО «Первая пассажирская компания», ООО «Транспорт Ярославии» и ООО «Стартранс» продолжают набор водителей.

Алла Чижова