В Ярославле землю под застройку купили под видом строительства пейнтбольного стадиона

Арбитражный суд Ярославской области постановил вернуть в муниципальную собственность земельный участок площадью 6,6 тыс. кв.м., купленный по льготной цене под предлогом строительства пейнтбольного стадиона. Об этом сообщили в прокуратуре Ярославской области, по иску которой вынесено решение.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Прокуратура Ярославской области Фото: Прокуратура Ярославской области

Как следует из решения суда, земля находится на улице Попова во Фрунзенском районе. В 2017 году ООО «Пейнтбол76» заключило договор аренды на участок с департаментом архитектуры и земельных отношений мэрии Ярославля. Участок предназначался для строительства зданий, комплексов физкультурно-оздоровительного назначения. В 2018 году на участке возвели административное здание, вспомогательные сооружения для занятия пейнтболом общей площадью 49,9 кв.м. В том же году объект ввели в эксплуатацию. После чего застройщик обратился с заявлением в КУМИ Ярославля о приобретении в собственность участка без проведения торгов. В результате чего был заключен договор купли-продажи по льготной цене за 25% от кадастровой стоимости, участок застройщик выкупил почти за 5 млн руб.

«При этом фактически через год после заключения договора здания комплекса сняты с кадастрового учета по причине износа, а вид разрешенного использования земельного участка изменен на многоэтажную жилую застройку, участок разделен на несколько»,— сообщили в прокуратуре Ярославской области.

Как указала прокуратура в иске, вследствие сделки был приобретен земельный участок, в 132 раза превышающий площадь произведенной застройки. Площадь застройки составила всего 0,75% от купленного участка. Новый собственник земли изменил название на ООО «Специализированный застройщик «Пейнтбол 76». Прокуратура увидела в этом незаконное приобретение земли по льготной стоимости, что нанесло ущерб бюджету города.

«Изложенное свидетельствует, что у собственника земельного участка изначально отсутствовали намерения по его использованию в соответствии с видом разрешенного строительства — спорт. Целью Общества являлось приобретение земельного участка, относящегося к государственной собственности, в обход конкурентных процедур за плату, существенно отличающуюся от кадастровой стоимости участка, с последующим осуществлением многоэтажной жилой застройки. Кроме того, муниципальное образование недополучило денежные средства, которые оно могло бы получить при реализации такого участка на торгах»,— отмечал истец в суде.

Ответчик с доводами прокуратуры не согласился и пояснил, что участок покупал для организации игр в пейнтбол. Однако в период коронавируса спрос на игру упал, и застройщик решил построить на участке два жилых дома.

Суд сделал выводы о том, что застройщик не предоставил достаточных доказательств в пользу того, что действительно планировал на участке заниматься деятельностью по организации спорта. Доводы о том, что в коронавирус было невыгодно организовывать игры, суд признал несостоятельными, решив, что два дома построить дороже, чем организовывать игры. Суд согласился и с ничтожностью сделки.

Арбитражный суд поддержал требования истца и признал договор ничтожным. Кроме истребования земельного участка, суд наложил обеспечительные меры: с участком запрещено совершать сделки и проводить на нем строительные работы. Решение не вступило в законную силу и может быть обжаловано.

Алла Чижова