Мэр Ярославля заявил о намерении запустить новую школу к 1 сентября

В мэрии Ярославля планируют достроить новую школу №92 на улице Пашуковской к 1 сентября. Об этом заявил мэр города Артем Молчанов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Школа №92 на Пашуковской

Фото: пресс-служба мэрии города Ярославля Школа №92 на Пашуковской

Фото: пресс-служба мэрии города Ярославля

Господин Молчанов пояснил, что сейчас строительные работы идут быстро. В декабре подрядчик отставал от графика на два месяца, а сейчас — на один. Для ускорения строительства были внесены корректировки в проектную документацию, ускорено проведения закупочных процедур, а также к работам были привлечены дополнительные строительные компании и бригады.

«Сокращение по срокам отставания от графика работы произошло существенное. Мы сегодня можем говорить, что есть 95% готовности 4 этажа, 90% — 3 этажа. Строительные работы, которые необходимы перед завозом мебели в школу, выполняются достаточно быстро. На следующей неделе начинаются активные работы на первом этаже. Параллельно подрядчик благоустраивает территорию, создает пешеходные дорожки и футбольное поле. Мы сейчас решаем вопрос о том, чтобы выполнить ускоренным темпом работы по благоустройству. Также сейчас идет работа по согласованию ввода этого объекта с контролирующими службами. К 1 сентября мы стремимся к запуску этой школы. Мы эту дату сегодня оставляем и будем предпринимать все необходимые усилия и с нашей стороны, и со стороны подрядчика. Строительные работы должны завершиться в первой половине августа»,— прокомментировал глава Ярославля.

Он также отметил, что у мэрии есть «план Б» на случай, если школу все-таки не успеют ввести в эксплуатацию. «Ъ-Ярославль» сообщал, что пять первых классов школы №92 временно отправят на обучение в школу №60, чем родители первоклассников недовольны.

«Сейчас самый главный вопрос о формировании 1-х классов. У нас поданы заявления на пять 1-ых классов в школу №92. Это принципиально важно для запуска учебного процесса и для запуска работы школы. Как только школа действительно расположится здесь на улице Пашуковской, будет объявлен набор в 2-е и 10-е классы»,— пояснил мэр.

Алла Чижова