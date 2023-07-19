Ярославские депутаты рассказали о проблемах пациентов из-за закрытия поликлиники

Депутаты муниципалитета Ярославля негативно высказались по ситуации с экстренным закрытием взрослой поликлиники №1 клинической больницы №2 на заседании муниципалитета 19 июля. Они отметили, что необходимо решить вопрос транспортного сообщения с поликлиникой №3, которая заменяет закрытую.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Закрытое здание поликлиники

Фото: департамент здравоохранения Ярославской области Закрытое здание поликлиники

Фото: департамент здравоохранения Ярославской области

«Ъ-Ярославль» сообщал, что в Ярославле экстренно закрыта поликлиника №1 клинической больницы №2, расположенная на Московском проспекте, 43/10. Здание было признано аварийным, а врачей перевели в поликлинику №3, расположенную на улице Попова.

«Вы понимаете, в чем дело, поликлинику закрыли в пятницу экстренно. Люди в панике, люди возрастные. Они не понимают, как будет организован прием. В общем потоке или будет отдельный поток людей, которые пришли из поликлиники. Как будет организован первичный врачебный прием, как будет организован прием специалистов. Потому что поликлиника на Попова тоже перегружена. Как будет организован прием анализов»,— высказалась депутат Надежда Лихачева.

Депутаты говорят, что до поликлиники №3 на Попова нет прямого сообщения со многих улиц города, и больным будет сложно туда добраться.

«Если у нас закрывается одно из учреждений, то нужно наладить хотя бы автобусное сообщение между двумя учреждениями с понятным графиком движения. И пациентов, которые привыкли ходить в одну поликлинику, чтобы они могли приходить на остановку и перевозить в другую поликлинику. Это как вариант временного решения. Сейчас у нас лето и нагрузки меньше в разы. А осенью начнется более серьезная нагрузка. Если сейчас не проработать хотя бы элементарные транспортные логистические подъезды от одной поликлиники к другой, хотя это надо было сделать уже в пятницу, перед закрытием, то по осени у нас будет огромная проблема»,— заявил депутат, бывший глава Ярославской областной больницы и депздрава Василий Тубашов.

«Люди возрастные. Они уже сейчас говорят: нам придется просто умирать, мы не сможем добраться. Тем более проблема в том, что на этих маршрутах большие автобусы заменили на малые. Скоро начнется сентябрь, люди приедут из отпуска, начнется ОРЗ, тот же COVID-19, обострение многих хронических заболеваний. И вопрос решения приема поликлиники связан с вопросом доставки пациентов в эту поликлинику»,— отметила госпожа Лихачева.

Позицию поддержал и депутат Олег Ненилин, предложив провести встречи с региональным департаментом транспорта по этому вопросу.

Алла Чижова