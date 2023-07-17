Уровень конкуренции на выборах в Яроблдуму снизился

Уровень конкуренции на выборах в Ярославскую областную думу восьмого созыва в 2023 году в целом упал по сравнению с выборами в седьмой созыв. Это следует из данных, опубликованных Избирательной комиссией Ярославской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба Ярославской областной Думы Фото: Пресс-служба Ярославской областной Думы

16 июля закончилось выдвижение кандидатов на выборы в думу восьмого созыва. Всего в качестве кандидатов выдвинулись 445 человек. На выборах в действующий созыв в 2018 году выдвигались 528 человек. При этом уменьшилось и количество самих мандатов — 46 вместо 50. Но и с учетом этого фактора уровень конкуренции ниже: 9,6 человек на место в 2023 году против 10,5 в 2018-м.

Выборы в областную думу проходят по смешанной системе. Значительно меньше стало кандидатов по партийным спискам: в 2023 году выдвинулись 250 кандидатов, в то время как в 2018 году их было 366. Стоит отметить, что число мандатов, распределяемых по партийным спискам, в новом созыве снизилось более чем в два раза: с 25 до 12. С учетом этого фактора конкуренция по партспискам составляет 20,8 человек на место, в прошлом созыве она была 14,6 человек на место.

Сократилось и число партий, принявших участие в выборах — их 9 вместо 11. Выбыли из предвыборной гонки «Яблоко», «Партия Роста», «Патриоты России», «Парнас», «Родная партия». При этом появились новые партии: «Новые люди», «Российская партия пенсионеров за социальную справедливость» и «За справедливость!». Как и в прошлых выборах, в 2023 году в предвыборной гонке участвуют «Справедливая Россия», «Единая Россия», ЛДПР, КПРФ, «Коммунисты России», «Родина».

Число кандидатов по одномандатным округам выросло по сравнению с прошедшими выборами — их 195 (162 в прошлом созыве). Это объясняется ростом числа депутатов-одномандатников в новом созыве, их будет 34 вместо 25. При этом уровень конкуренции упал — 5,7 человек на место против 6,5 человек на место в 2018 году.

Уровень конкуренции еще может измениться по итогам регистрации кандидатов, а также самой избирательной кампании, когда кандидаты или партийные списки могут быть сняты по решению суда. Выборы депутатов Ярославской областной думы пройдут 10 сентября 2023 года.

Антон Голицын