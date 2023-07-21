Дело экс-главы ярославского депздрава Оксаны Пиклун направлено в суд

Прокурор Ярославской области Александр Лоренц утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 42-летней Оксаны Пиклун, которая ранее занимала должность директора регионального департамента здравоохранения и фармации. Об этом сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Оксана Пиклун

Фото: Пресс-служба правительства Ярославской области Оксана Пиклун

Фото: Пресс-служба правительства Ярославской области

«Ъ-Ярославль» сообщал, что в марте 2022 года в отношении директора департамента здравоохранения Оксаны Пиклун было возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 160 УК РФ (присвоение имущества, совершенное с использованием служебного положения, в особо крупном размере). Пиклун находилась под домашним арестом, позже меру пресечения сменили на подписку о невыезде.

Следствие считает, что обвиняемая, являвшаяся и.о. главного врача «Гаврилов-Ямской центральной районной больницы», организовала издание приказов, на основании которых ей начислялись компенсационные и стимулирующие выплаты.

«В результате преступной деятельности учреждению причинен материальный ущерб в размере свыше 1,1 млн руб.»,— уточнили в прокуратуре.

Уголовное дело направлено для рассмотрения по существу в Гаврилов-Ямский районный суд.

Алла Чижова