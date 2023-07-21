Росприроднадзору отказали во внеплановой проверке виновника загрязнений в Которосли

Прокуратура отказала Верхне-Волжскому межрегиональному управлению Росприроднадзора в проведении выездной проверки по факту загрязнения нефтепродуктами реки Которосль в Ярославле. Об этом «Ъ-Ярославль» сообщили в межрегиональном управлении.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Виктор Рывкин Фото: Виктор Рывкин

Ранее глава Росприроднадзора Светлана Радионова рассказала о жалобах местных жителей на «маслянистую пленку» на поверхности Которосли, «сильный запах нефтепродуктов» и о «загрязняющих веществах», которые попали в реку «в месте сброса стоков». В указанном месте мероприятия по очистке дна ведет ФГБВУ «Центррегионводхоз». Из реки методом гидронамыва изымают грунт, располагают его на картах намыва, а стоки возвращают обратно в Которосль. По результатам проб, в сточных водах выявлены превышения предельно допустимой концентрации нефтепродуктов.

Межрегиональное управление Росприроднадзора инициировало проведение внеплановой выездной проверки в отношении ФГБВУ «Центррегионводхоз» и отправило документы на согласование в органы прокуратуры. Однако проверку проводить не разрешили.

«В Межрегиональное управление поступил отказ в согласовании внеплановой выездной проверки в виду отсутствия оснований указанных в постановлении правительства РФ от 10.03.2022 (отсутствуют сведения о непосредственной угрозе причинения вреда жизни, тяжкого вреда здоровью граждан, возникновения ЧС природного и техногенного характера на сегодняшний день)»,— сообщили «Ъ-Ярославль» в межрегиональном управлении.

Сейчас управление Росприроднадзора подсчитывает размер вреда, нанесенный Которосли, который предъявит виновнику.

Алла Чижова