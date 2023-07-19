В Рыбинске построят многоквартирные дома для работников оборонных предприятий

В Прибрежном районе Рыбинска планируется построить четыре многоквартирных дома для сотрудников предприятий, входящих в оборонно-промышленный комплекс. Об этом сообщил глава города Дмитрий Рудаков.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Рудаков / «Вконтакте» Фото: Дмитрий Рудаков / «Вконтакте»

По словам господина Рудакова, администрация города выделила участок с коммуникациями, что снизит стоимость строительства. Компания-застройщик построит жилье уровня «комфорт» для сотрудников предприятий и продаваться оно им будет по цене «эконома».

В рамках реализации этих планов было подписано четырехстороннее соглашение между администрацией Рыбинска, «Промсвязьбанком», «Балтийской строительной компаний» и предприятиями «ОДК-Сатурн», КБ «Луч», судостроительный завод «Вымпел». Также планируется подписать соглашение с АО «Рыбинский завод приборостроения».

Алла Чижова