Ярославскую котельную оштрафовали на полмиллиона за нарушения температурного режима

В Ярославле ООО «Управляющая производственно-торговая компания «Топливоподающие системы» оштрафовали на 475 тыс. руб. за несоблюдение температурного графика в многоквартирном доме. Решение принял арбитражный суд Ярославской области, Второй арбитражный апелляционный суд его поддержал.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

В ярославском УФАС сообщили, что жители Заволжского района подали заявление на ООО УПТК «Топливоподающие системы». Ведомство нашло в работе поставщика отопления нарушения Закона о защите конкуренции.

«Служба установила, что обществом не соблюден температурный график отпуска тепловой энергии и теплоносителя с котельной Заволжского района к многоквартирному дому по проспекту Машиностроителей. Так, в разные периоды отопительного сезона температура теплоносителя была ниже или выше по сравнению с температурным графиком регулирования отпуска тепла (недотоп или перетоп)»,— рассказали в УФАС.

В решении Второго арбитражного апелляционного суда говорится, что в 2020 году заявитель Долотов указывал на несоблюдении температурного графика отпуска тепловой энергии и теплоносителя с котельной в отопительный период 2019-2020 годов. «Топливоподающие системы» занимались поставкой отопления в многоквартирный дом на Машиностроителей, 46.

УФАС возбудило дело по заявлению гражданина и на основе среднесуточной температуры воздуха установило, что управляющая организация на протяжении 67 занижала температуру сетевой воды и превышала ее 12 дней.

«Рассмотрев материалы дела, комиссия УФАС пришла к выводу, что действия ООО «УПТК «Топливоподающие системы» по несоблюдению температурного графика отпуска, тепловой энергии и теплоносителя с котельной приводят к ущемлению интересов неопределенного круга потребителей»,— говорится в решении суда.

Ресурсоснабжающая организация пыталась оспорить решение суда, однако апелляция не была удовлетворена. В УФАС сообщили, что ООО УПТК «Топливоподающие системы» назначен штраф в размере 475 тыс. руб.

Алла Чижова