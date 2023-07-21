В Ярославле нашли подрядчика для ремонта Суринского путепровода

Ремонтировать Суринский путепровод в Ярославле будет АО «Ярдормост». Об этом сообщили в мэрии Ярославля.

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Фото: Пресс-служба мэрии Ярославля Ремонт Суринского путепровода

Фото: Пресс-служба мэрии Ярославля

Суринский путепровод вошел в список дорог, которые отремонтируют в 2023 году за счет дополнительных субсидий из дорожного фонда Ярославской области. По словам директора департамента городского хозяйства Ярослава Овчарова, работы на Суринском путепроводе начнутся уже на следующей неделе. Планируется, что АО «Ярдормост» заменит асфальтовое покрытие на путепроводе и нанесет разметку.

Контракт с АО «Ярдормост» будет заключен на ремонт сразу трех объектов: Суринского путепровода, Гагаринского переулка и улицы Хуторская. Стоимость контракта — 74 млн руб. Работы на всех участках должны закончить к 31 мая 2024 года.

В ноябре 2022 года «Ярдормост» уже работал на Суринском путепроводе — проводил противоаварийные ремонтные работы. Однако через пару месяцев дорожное покрытие вновь требовало ремонта.

Алла Чижова