США рассматривают военные варианты противодействия РФ в сирийском небе

Американцы изучают военные варианты противодействия российским пилотам в Сирии, заявил чиновник Пентагона журналистам. По его словам, звонки между американскими и российскими военными по линии деконфликтации происходят по несколько раз в день и порой они заканчиваются «гневными угрозами, когда командиры спорят о проводимой операции». Минобороны РФ ранее обвинило США в существенном росте числа нарушений в Сирии.

Слова чиновника Пентагона приводит Associated Press. Его имя не уточняется. Представитель американского военного ведомства обвинил РФ в «агрессивной» военной активности и связал это с укреплением сотрудничества между Москвой, Тегераном и Дамаском «в попытке оказать давление на США, чтобы заставить их покинуть Сирию». По версии Вашингтона, Ирану это нужно для поставок летальной военной помощи ливанской «Хезболле» и для создавания угроз для Израиля. Чиновник Пентагона отметил, что США «не уступят никакой территории и продолжат летать в западной части страны для борьбы с "Исламским государством"» (признано террористическим и запрещено в РФ).

США не считают, что российские самолеты будут сбрасывать бомбы на американские войска или сбивать пилотируемые самолеты, сказал чиновник. Но Вашингтон опасается, что российские пилоты будут сбивать беспилотники Reaper. По мнению представителя Пентагона, РФ считает, что это не вызовет решительного ответа США.

В качестве одного из конфликтов между командирами по линии деконфликтации американский чиновник привел разговор об объявлении Москвой учений. Когда США не видят там никаких учений и сообщают о планах провести антитеррористическую операцию, «россияне говорят, что не могут гарантировать безопасность полетов американских самолетов». Когда миссия начинается и самолеты входят в зону «иногда становится очень горячо». В это время обе стороны «громко протестуют и отвергают утверждения друг друга».

В качестве последнего инцидента, которым недовольны в США, описываются полеты российского самолета над базой Эт-Танф, где американские войска тренируют сирийских союзников и ведут наблюдения за действиями ИГ. Американские военные считают, что РФ собирала разведданные о базе.

Минобороны РФ за июнь зафиксировало в Сирии 315 случаев нарушений, связанных с полетами беспилотников и авиации возглавляемой США коалиции. Ведомство заявило о существенном росте числа нарушений протоколов деконфликтации, по сравнению с прошлым годом.

Леонид Уварчев