Распродажа инфраструктуры белгородского троллейбусного парка приостановлена до 1 сентября по предложению СКР

Собрание кредиторов МУП «Городской пассажирский транспорт» (управлял белгородскими троллейбусами) единогласно проголосовало за приостановку распродажи инфраструктуры до 1 сентября. Об этом сообщил конкурсный управляющий Владислав Сегедин.

Из документации следует, что такое предложение поступило от следственного отдела Белгорода регионального управления СКР.

В марте по просьбе следователей торги уже приостанавливались. Ведомство ведет предварительное следствие после того, как в феврале председатель СКР Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по обращению жителей Белгорода о ликвидации троллейбусов.

Распродажа была возобновлена в июне. Тогда сообщалось о продаже единственного оставшегося крупного актива МУПа троллейбусного депо за 145,2 млн руб., а также оборудования подстанций и товарно-материальных ценностей за 5,4 млн. Однако уже через несколько дней Владислав Сегедин приостановил торги по депо из-за некого письмо от регионального управления СКР.

Все остальное имущество к моменту первой приостановке уже было распродано за суммы, в разы меньшие от начальной цены. Подстанции, контактные линии и грузовики были выкуплены за 38,7 млн при начальных 68,9 млн. Основной актив — 65 троллейбусов — продан за 7,7 млн, то есть по цене в 19 раз меньше от начальных 145,1 млн. В июне 15 единиц за примерно 26 млн купил МУП «Воронежпассажиртранс» для замены воронежских троллейбусов.

О причинах отказа белгородских властей от этого вида транспорта читайте в материале «Ъ-Черноземье» «"При желании возможности нет"».

Александр Прытков

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