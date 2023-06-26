Имущество обанкротившегося оператора троллейбусов в Белгороде снова выставили на продажу за 145 млн рублей

26 июня были возобновлены торги по реализации имущества обанкротившегося оператора белгородских троллейбусов МУП «Городской пассажирский транспорт». Информацию об этом разместил конкурсный управляющий Владислав Сегедин. Начальная цена лота составляет 145,16 млн руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба Фото: пресс-служба

Лот состоит из 37 объектов, среди которых гаражи, диспетчерская, контрольно-пропускной пункт, водопровод, канализация, система видеонаблюдения, серверные станции, шлагбаум и прочее.

Весной кредиторы приостановили распродажу троллейбусной инфраструктуры с торгов. Такое решение было связано с предварительным следствием, которое начало вести региональное управление СКР по указанию главы ведомства Александра Бастрыкина. Он поручил возбудить уголовное дело из-за ликвидации троллейбусного движения в Белгороде.

Банкротство предприятия стало одной из причин, по которым белгородские власти решили отказаться от троллейбусов. Восстановление всей инфраструктуры чиновники оценили в 7-10 млрд руб. При этом минимальные затраты на обслуживание трех оставшихся троллейбусных маршрутов составляют 3,2 млрд руб.

Об отказе белгородских властей от троллейбусов читайте в материале «Ъ-Черноземье» «При желании возможности нет».

Алина Морозова