В Белгороде вновь приостановили торги по продаже имущества обанкротившегося оператора троллейбусов на 145 млн рублей

Торги по реализации имущества обанкротившегося оператора белгородских троллейбусов муниципального унитарного предприятия «Городской пассажирский транспорт» приостановили. Информацию об этом разместил конкурсный управляющий Владислав Сегедин. Причиной указано некое письмо от регионального управления Следственного комитета.

Начальная цена лота составляла 145,16 млн руб. Он включал 37 объектов, среди которых — гаражи, диспетчерская, контрольно-пропускной пункт, водопровод, канализация и другое.

Весной кредиторы уже приостанавливали продажу троллейбусной инфраструктуры в Белгороде в связи с предварительным следствием, которое начало вести региональное управление Следственного комитета по указанию главы ведомства Александра Бастрыкина. Он поручил возбудить уголовное дело из-за ликвидации троллейбусного движения в Белгороде.

Почему власти отказались от троллейбусного движения в Белгороде, читайте в материале «Ъ-Черноземье» «При желании возможности нет».

Алина Морозова