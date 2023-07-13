В Екатеринбурге завершилась международная выставка «Иннопром-2023»

Международная промышленная выставка «Иннопром-2023» завершила заключительный день работы. Напомним, 13-я ежегодная выставка проходила в МВЦ «Екатеринбург-Экспо» с 10 по 13 июля.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Страной-партнером в этом году стала Республика Беларусь, которую представили более 130 компаний. На своем стенде республика представила проекты в сфере энергетики, машиностроения, станкостроения, металлообработки, химической, нефтехимической и легкой промышленности.

Выставка «Иннопром-2023» стала рекордной по количеству участников за все годы. Как рассказал программный директор Антон Атрашкин, в ней приняли участие 700 компаний. Еще 400 компаний расположились в зоне VII Российско-Китайского Экспо.

В первый день выставку посетили сразу три премьер-министра — России, Белоруссии и Казахстана. Глава правительства РФ Михаил Мишустин, осмотрев выставку, пообещал, что российская промышленность больше не будет работать с опорой на импорт иностранных технологий. Также на выставку прилетал мэр Москвы Сергей Собянин.

В рамках выставки губернатор Евгений Куйвашев рассказал председателю правительства РФ Михаилу Мишустину о том, что Свердловская область может стать товарно-распределительным центром страны. В свою очередь господин Мишустин отметил стремительное развитие региона.

Во второй день на площадке выставки прошла церемония награждения премией имени Черепановых. Дипломы и медали лауреатам вручил Евгений Куйвашев. Премией отмечены 37 человек: 11 — индивидуально, 26 — в составе творческих коллективов.

Напомним, на выставке завод «Уральские локомотивы» (входит в «Синара — транспортные машины») представил опытный образец полностью отечественного скоростного электропоезда «Ласточка» серии ЭС104. «Сима-ленд» показал производственные корпуса и жилье, которые построит в Сысертском районе за 50 млрд руб. «УГМК-Застройщик» подписал соглашение со Сбербанком о финансировании строительства семи башен на пустыре на Белинского — Фурманова в Екатеринбурге.

Также на «Иннопром-2023» презентовали проект технопарка, который построят в Новокольцовском к 2026 году. Он будет создаваться в сотрудничестве с УрФУ.

Полина Хабарова

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