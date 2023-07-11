Студенты УрФУ будут проходить практику в новом технопарке в Новокольцовском районе

В Новокольцовском районе Екатеринбурга построят технопарк «Космос», в котором студенты Уральского федерального университета (УрФУ) смогут проходить производственную практику, связанную с микроэлектроникой, искусственным интеллектом и космическими исследованиями. Соответствующее соглашение подписал генеральный директор Корпорации развития Среднего Урала Андрей Мисюра и ректор УрФУ Виктор Кокшаров на выставке «Иннопром».

По словам господина Кокшарова, это соглашение даст университету возможность применить в технопарке технологические исследования. «Наши студенты будут все свои прикладные исследования воплощать в производстве. Они будут проходить производственную практику на предприятиях, которые располагаются рядом с кампусом. И, конечно же, будут там работать»,— отметил он.

По словам Андрея Мисюры, в рамках сотрудничества компания планирует взаимодействие со студентами, преподавателями и научной школой университета. «Мы готовы участвовать в программах образования студентов, чтобы они были еще более конкурентоспособны на мировом уровне»,— заявил он.

Также на международной выставке первый проректор УрФУ Дмитрий Бугров подписал соглашение с генеральным директором «Каменск-Уральского металлургического завода» (КУМЗ, входит в УК «Алюминиевые продукты») Михаилом Ненюковым. Сотрудничество заключено с целью организации и подготовки кадров в интересах завода по программам магистратуры и дополнительного профессионального обучения.

Институт инфраструктурного развития при правительстве Свердловской области занимается созданием и развитием инфраструктуры, инвестиционным консалтингом, поддержкой инноваций и управлением проектами. Под управлением корпорации находится индустриальный парк «Богословский» в ТОСЭР в Краснотурьинске (Свердловская область).

Каменск-Уральский металлургический завод — это промышленный комплекс, выпускающий продукцию глубокой переработки из алюминия, алюминиевых и магниевых сплавов. Предприятие ориентируется на запросы аэрокосмического и нефтегазовых комплексов, атомной энергетики, судостроения, транспортного машиностроения, других отраслей экономики.

Напомним, международная выставка «Иннопром-2023» проходит в «Екатеринбург-Экспо» с 10 по 13 июля. В первый день ее посетили сразу три премьер-министра — России, Белоруссии и Казахстана. Глава правительства РФ Михаил Мишустин отметил «стремительное развитие» Свердловской области в разговоре с губернатором Евгением Куйвашевым.

Полина Хабарова

Читайте нас в Telegram , ВКонтакте