«Сима-ленд» инвестирует 50 млрд рублей в строительство кластера с жильем в Сысертском районе

Объем инвестиций уральской компании «Сима-ленд» в логистическо-производственный кластер с жильем в Сысертском районе составит около 50 млрд руб. Об «Ъ-Урал» сообщил представитель компании. Макет будущего кластера представили на выставке «Иннопром».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Владислав Лоншаков / E1.RU Фото: Владислав Лоншаков / E1.RU

«Для строительства выбран Сысертский район потому что площадка находится недалеко от нашей, где у нас уже построена логистика»,— рассказали на выставке. По словам представителя компании, на новой площадке в Сысертском районе уже ведется строительство. Как ранее сообщал «Ъ-Урал» «Сима-ленд» заявлял о планах перенести все производственные и логистические центры в одно место.

Напомним, общая планируемая площадь застройки составит 166 га. В кластер войдут распределительный центр и офисные здания, производство косметических товаров «Рябина», пластиковых изделий «Соломон», текстильное производство «Уральская мануфактура». Комплекс будет построен в свердловском селе Патруши в 10 км от Екатеринбурга. Общая численность сотрудников центра составит 13 тыс. человек.

Как сообщили в пресс-службе Сбербанка, банк и «Сима-ленд» рассматривают возможность финансирования строительства производственно-логистического центра. Соответствующее соглашение о намерениях подписали на выставке «Иннопром» председатель Уральского Сбербанка Дмитрий Суховерхов и генеральный директор «Сима-ленда» Константин Обоскалов.

«Современный производственно-логистический центр — важное звено в нашей деятельности. Появление в Свердловской области такого объекта поможет нам решать задачи хранения грузов на пути к покупателям. В конечном счете, срок доставки товаров будет сокращаться, а ее стоимость — снижаться»,— рассказал бенефициар «Сима-ленда» Андрей Симановский.

Полина Хабарова

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