Куйвашев рассказал Мишустину о превращении Свердловской области в товарно-распределительный центр страны

Председатель правительства РФ Михаил Мишустин отметил стремительное развитие Свердловской области. Об этом он заявил в разговоре с губернатором Евгением Куйвашевым на 13-й международной промышленной выставке «Иннопром» в «Екатеринбург-Экспо».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Председатель правительства России Михаил Мишустин во время выступления на "Иннопроме"

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Председатель правительства России Михаил Мишустин во время выступления на "Иннопроме"

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

По словам Евгения Куйвашева, по итогам 2021 года валовый региональный продукт (ВРП) увеличился на 5% и превысил 3 трлн руб. В 2022 году были запущены 60 социально-экономических объектов, среди которых 19 новых промышленных производств. Это, по его словам, позволило создать и модернизировать почти 1,5 тыс. новых рабочих мест, в том числе 817 — в промышленном комплексе.

«Доходы областного бюджета по итогам 2022 года составили 373 млрд руб. В 2022 году инвестиции в уставной капитал возросли более, чем на 11%. В прошлом году они составили более 540 млрд руб.»,— отметил господин Куйвашев. По его словам, количество вакансий на рынке труда области существенно превышает количество безработных, а среднемесячная зарплата выросла почти на 14%. «В январе-апреле 2023 года средний размер зарплаты в регионе составляет 59 тыс. руб.»,— добавил он.

По его словам, регион планирует приобрести 330 автобусов для 70 городских и межмуниципальных маршрутов, что позволит обновить автопарк 14 населенных пунктов. По его словам, на эти цели будет выделено 2,3 млрд руб., из которых 1,5 млрд руб. — специализированный казначейский кредит.

На сегодняшний день в регионе отремонтированы 56 медицинских учреждений, введены в эксплуатацию 27 модульных фельдшерско-акушерских пунктов, а также два здания общей врачебной практики. По словам господина Куйвашева, в этом году в области планируется возведение семи поликлиник и одной амбулатории. «По всем проектам контракты заключены»,— отметил Евгений Куйвашев. Также в этом году будут отремонтированы 23 школы, на что предусмотрено около 1,5 млрд руб.

Евгений Куйвашев отметил, что в регионе уделяется большое внимание физическому и нравственному воспитанию. «Многие рассказывают мне, что в Екатеринбурге стремительно строится спортивная и иная инфраструктура. Они отмечают, что это ни в чем не уступает самым лучшим спортивным клубам. Это не может не радовать»,— отметил Михаил Мишустин.

Губернатор Куйвашев добавил, что при поддержке правительства РФ строительство екатеринбургской автомобильной дороги (ЕКАД) — южного обхода завершено на год раньше. Сейчас, по его словам, решается вопрос реконструкции северного полукольца ЕКАД.

«Наша задача — превратить область в крупнейший товарно-распределительный центр страны. В прошлом году мы ввели в эксплуатацию первый этап пускового комплекса транспортно-логистического центра "Уральский". Это одна из составных частей нашего сухого порта. Сегодня мы можем себя назвать одним из крупнейших сухих портов нашей страны»,— заявил Евгений Куйвашев.

Полина Хабарова

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